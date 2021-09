Senigallia, l’ex ciclista Jennifer Fiori morta in un incidente in moto: aveva 35 anni

Jennifer Fiori, 35enne ex ciclista Elite, è morta in un incidente in moto. La tragedia è avvenuta ieri pomeriggio, 6 settembre, tra le frazioni di Cannella e Brugnetto, a Senigallia. La 35enne è stata urtata da un’auto, è caduta ed è stata travolta da un altro mezzo. Nonostante l’arrivo tempestivo del 118 Jennifer Fiori non ha più ripreso conoscenza.

La 35enne è rimasta coinvolta in un incidente in provincia di Senigallia (Ancona). Oltre alla moto guidata da Jennifer Fiori, due le auto coinvolte, un’Alfa Romeo e una Fiat Panda. La dinamica è al vaglio della polizia stradale che si è riservata di effettuare ulteriori accertamenti e di ascoltare eventuali testimoni prima di pronunciarsi sulla dinamica.

La Fiori, che procedeva in sella alla sua moto 125, è stata urtata da un’auto che si stava immettendo da una strada laterale, sbalzandola di sella e facendola finire sulla corsia opposta dove stava sopraggiungendo un mezzo della Caritas. Sul posto si sono subito precipitati i mezzi del 118 che, per più di mezz’ora hanno tentato di rianimare la ragazza invano.

La carriera nel ciclismo di Jennifer Fiori

Jennifer Fiori aveva iniziato la carriera nell’Elite con Michela Fanini, poi fino al 2015 aveva gareggiato con la Top Girls Fassa Bortolo. Nel 2013 aveva conquistato un quinto posto nel campionato italiano donne élite ed era stata convocata in azzurro dal c.t. Savoldi. Attualmente era impiegata come vicedirettore in un supermercato, ma anche dopo il ritiro aveva continuato a coltivare la sua passione per la bici. Con la Bike Therapy di Pergola continuava a partecipare alle gare di mountain bike.