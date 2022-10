E’ stato arrestato con l’accusa di omicidio preterintenzionale, cioè andato oltre le intenzione di chi agiva, e posto ai domiciliari, l’uom di 79 anni che ha ucciso la moglie 77enne alle prese con gravi problemi di salute, morta in casa in frazione Filetto di Senigallia (Ancona).

L’anziana sarebbe deceduta per soffocamento ma sarà l’autopsia ad accertare la causa del decesso. L’uomo avrebbe riferito di averle messo un mano davanti alla bocca per non sentirla lamentarsi, senza intento di ucciderla. L’uomo era stato portato in caserma dei carabinieri, insieme al figlio 50enne, quest’ultimo estraneo ai fatti.

L’arresto è scattato a seguito delle dichiarazioni rese dal 79enne ai Carabinieri e al pm che lo ha ascoltato presso la caserma dell’Arma a Senigallia. L’ipotesi d’accusa è che il79enne, il quale accudiva giornalmente la moglie gravemente malata, le abbia compresso la bocca o il collo per impedirle di urlare . Senza volerlo, ha ucciso la moglie. Dunque, per ora, la contestazione nei confronti dell’anziano è di omicidio preterintenzionale, cioè una condotta che voleva ledere ma senza intenzione di uccidere.

Il fatto, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, è accaduto la mattina di oggi venerdì 21 ottobre, verso le 8, nella cucina della villetta in Strada della Foresta, frazione Filetto di Senigallia. Anche il figlio 50enne della coppia era stato sentito dai militare per fornire eventuali informazioni sull’accaduto. A quanto sembra sarebbe estraneo ai fatti e si trovava al piano di sopra della villetta in quel momento. Il pm ha disposto l’autopsia sul corpo della 77enne per accertare con precisione la causa del decesso.

L’avvocato del 79enne: “Si è trattato di un gesto del tutto involontario”

“Si è trattato di un gesto del tutto involontario. Il mio assistito è molto provato ma ha risposto al pubblico ministero raccontando i fatti”. Queste le parole del 79enne arrestato per omicidio preterintenzionale. Il legale era presente durante l’interrogatorio in caserma. “Confermo che la mano è stata messa solo per non far urlare la moglie malata”.

