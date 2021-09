Senza biglietto sul treno tenta di colpire un carabiniere fuori servizio. Protagonista dell’episodio, avvenuto su un treno diretto ad Arezzo, un 37enne nigeriano, denunciato dai carabinieri della stazione di Pontassieve.

Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio di domenica 26 settembre. Il treno era da poco partito dalla stazione di Firenze Santa Maria Novella, quando la capotreno ha chiesto ai passeggeri di mostrare il titolo di viaggio. L’uomo però ha reagito in malo modo, tanto che un carabiniere fuori servizio è intervenuto per sedare gli animi. A quel punto però il 37enne ha tentato di colpire il militare. Un gesto che però gli è costato la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

Ritardi sulla linea a causa dell’episodio

A causa dell’episodio il convoglio si è arrestato alla stazione di Sieci (Firenze), dove sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, accumulando un ritardo di circa venti minuti per consentire agli operanti di identificare l’uomo e farlo scendere dal treno.