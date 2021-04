Senza Fondo, a Roma apre il primo all you can eat di cucina romana: 19,50 € a pranzo, 25,50€ dopo le 18

Si chiama Senza Fondo e, come suggerisce il nome, è il primo all you can eat di cucina romana. Apre a Roma, in via Teatro della Pace 44, a due passi da Piazza Navona.

Come nelle osterie di una volta, al Senza Fondo nessuno si scandalizza se chiedete un bis o ordinate a oltranza, senza fondo appunto. Dopo il boom dei ristoranti di sushi all you can eat arriva anche la carbonara “senza limiti”.

Senza Fondo apre i battenti venerdì 30 aprile e propone pranzi e cene senza limiti, a un costo fisso. Il prezzo è 19,50 euro a pranzo e 25,50 euro dopo le 18.

Senza Fondo, l’idea di Diana Russo e Luciano Rufino

“Volevamo celebrare la cucina romana in un format divertente”, spiegano Diana Russo e Luciano Rufino che ripartono così dopo la pandemia.

I due proprietari avevano già avviato il Navona Notte e dopo 10 anni hanno deciso di dare una svolta al loro ristorante “fatto di piatti veri, autentici e senza limite. E quale posto migliore di un all you can eat romano del Centro, a due passi da piazza Navona?”.

Carbonara all you can eat, cosa si mangia da Senza Fondo

Nel menu di Senza Fondo ci sono i grandi classici della cucina romana. Si va dai primi Carbonara, Gricia e Amatriciana alla Trippa alla romana della nonna o i Saltimbocca, le polpette al sugo, il pollo ai peperoni. Immancabili i contorni: cicoria ripassata e verdure di stagione.

“Molte ricette sono di nonna e zia – spiega Diana Russo – perché la nostra idea era proprio quella di portare la cucina di casa, la cucina della domenica. Qui da noi i fornelli sono accesi dalla mattina presto, si cucina, il sugo bolle lentamente ed è un’emozione ogni volta che buttiamo la pasta”.

Non mancano nel menù pizza e fritti, ovviamente alla romana: pizza bassa e scrocchiarella, fritti espressi e sempre freschi.