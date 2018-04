TORINO – Una donna ha detto di aver riconosciuto in un articolo del quotidiano La Stampa l’uomo che aveva sposato 35 anni fa e che da 25 dice di vivere senza documenti: “L’uomo fantasma è mio marito. Voglio solo che venga un giorno a Torino per mettere una firma sulle carte del divorzio”.

L’uomo, Ivano Stellato, vive come un fantasma, senza documenti, senza tessera sanitaria, senza patente, senza un conto in banca, né telefono. Si arrangia svolgendo lavoretti in nero e usa diversi nomi di fantasia per eventuali controlli. La sua storia l’ha raccontata qualche giorno fa il quotidiano La Stampa e tra le persone che hanno letto la vicenda c’è anche una signora che si chiama Giuseppina Giacchino e che ha detto allo stesso quotidiano di aver riconosciuto in quell’uomo il marito che l’ha abbandonata molti anni fa.

Secondo Giuseppina, quell’uomo è nato il 25 aprile del 1963 e si è sposato con lei il 2 luglio di 35 anni fa. La donna dice di non voler soldi da lui, né che si assuma le responsabilità verso il figlio che ha lasciato quando aveva nove anni. Tutto ciò che chiede la signora, che intende sposarsi col nuovo compagno, è solo la sua libertà, “e solo Ivano me la può restituire”.

Secondo la donna, Ivano è scappato da Torino per la stessa ragione che ha portato alla fine della loro relazione, ovvero le donne. La moglie ha smentito insomma il racconto di lui, che aveva detto di essere scappato in Inghilterra per problemi con la legge del fratello e per una brutta malattia della madre. Poi tornato in Italia, aveva deciso di ricominciare da zero in Liguria.