Senza mascherina non lo fanno entrare al supermercato, torna con una pistola e spara al vigilante

Senza mascherina prova ad entrare al supermercato. L’addetto alla sicurezza lo inviata a mettersela e scoppia una discussione. Il cliente va via in auto e torna poco dopo con una pistola ed esplode un colpo di pistola. E’ accaduto verso le 20 di venerdì 20 agosto a Roma nella borgata Finocchio, estrema periferia in zona est.

Il colpo fortunatamente non ha colpito il vigilante ma ha centrato una vetrata del negozio frantumandola. Poi l’uomo è scappato. Sulle sue tracce ci sono ora gli uomini del commissariato Casilino che hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Il supermercato in questione appartiene alla catena di discount Eurospin. L’adetto alla sicurezza ha soltanto invitato il cliente ad indossare il dispositivo di protezione così come previsto dalla legge per l’ingresso nei luoghi chiusi. Non avrebbe mai immaginato che la risposta sarebbe sfociata in una discussione, prima, e in una sparatoria, poi.

Cormano, rapina all’Europsin

Nel luglio del 2020, a Cormano (provincia di Milano) c’è stata una violenta rapina, con spari. In quel caso una bambina di appena 5 anni e una guardia giurata sono rimasti feriti nella sparatoria.

Il rapinatore ha esploso due colpi di arma da fuoco a terra per coprirsi la fuga. I proiettili, rimbalzando, hanno colpito le due vittime di striscio. La piccola in particolare è stata ferita da una scheggia al polpaccio.