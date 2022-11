Senzatetto muore sotto un ponte, il suo cane rimane a vegliare il corpo per ore

Un senzatetto trovato senza vita sotto il ponte della ferrovia a Viareggio (Lucca). L’uomo viveva all’aperto. Con lui un cane gli è stato trovato accanto. Il cane vegliava il suo amico e padrone, morto. Purtroppo non c’è stato nulla da fare per i soccorritori. Appena pronta la documentazione verrà effettuato il funerale. Sul posto sono intervenuti il medico legale per la constatazione della morte e i carabinieri. Il cane è stato portato al canile comunale. Questo episodio porta alla ribalta la situazione dei senzatetto che vivono per la strada e che adesso con l’arrivo dei primi freddi vanno incontro a rischi di morte. Soprattutto per fisici che sono debilitati nella maggior parte di loro.

