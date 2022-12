Senzatetto trovato senza vita in un seminterrato: morto di freddo mentre dormiva

Un senzatetto di 61 anni, Youssef, di origine senegalese, è stato trovato morto a Lecco, in un seminterrato in cui un esercente gli consentiva di tanto in tanto di entrare per ripararsi dal freddo. L’uomo, noto in zona come Giuseppe, altrimenti trovava riparo in un auto a Olginate (Lecco). Sofferente per alcuni disturbi aggravati anche alla condizione in cui era costretto a vivere, l’altro giorno era stato lasciato entrare nel seminterrato, visto anche il peggiorare delle condizioni meteo. Si è addormentato su un vecchio divano e lì oggi è stato trovato morto.