CHIOGGIA – I due anziani coniugi si separano a 80 anni. Ad andarsene è il marito che decide di lasciare la coniuge senza corrente e riscaldamento. E’ accaduto a Chioggia in provincia di Venezia: A.T., pensionata originaria di Chioggia [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] e residente a Sottomarina, ha 83 anni e un anno e mezzo fa si è lasciata dal marito anch’egli ultraottantenne. I due hanno vissuto insieme per 47 anni: poi, a causa di tensioni varie, litigi continui e contrasti vari hanno fatto precipitare le cose fino a che l’uomo se n’è andato, lasciando nella casa di sua proprietà la moglie.

Dopo però un periodo di sostanziale calma, l’uomo ha deciso di interrompere a partire da mercoledì scorso la fornitura di corrente elettrica. In questo modo, oltre all’energia, la donna rimasta nella casa non può neppure avviare il riscaldamento tramite la caldaia.

L’ex marito, infatti, ha chiesto a sua insaputa la cessazione delle forniture, che erano ancora intestate a lui, sia del gas che dell’energia elettrica. Per il gas non c’è stato nulla da fare. Per la luce invece, la donna spera di ottenere un riallaccio grazie a Carlo Garofolini, presidente dell’Adico che sta seguendo il caso tramite il proprio ufficio legale.

Garofolini spiega che