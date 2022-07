Ha tenuto segregato in casa e picchiato lo zio di 57 anni, disabile con problemi psichici, diffondendo sul web i video dei maltrattamenti. Così un 25enne è stato arrestato dai carabinieri a Mottola, paese in provincia di Taranto. Gli investigatori sono venuti in possesso di uno dei filmati diventati virali che ritraevano un giovane che percuoteva una persona con evidenti problemi di natura psichica, anche con l’uso di un bastone. Dall’analisi delle immagini sono riusciti a individuare sia l’aggressore, noto alle forze dell’ordine, che la vittima.