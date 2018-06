ROMA – È stato arrestato per omicidio aggravato e accompagnato in carcere a Monza nella tarda serata di ieri Bouchaib Frihi, 35enne marocchino reo confesso dell’omicidio della moglie Fjoralba Nonaj, 34 anni, operaia albanese, uccisa a coltellate davanti al loro figlio di 5 anni, mentre si trovava a bordo della sua auto a Seregno (Monza), ieri pomeriggio. La donna è stata raggiunta, a quanto emerso, da numerose coltellate al collo, al torace, e all’addome.[App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]

Le uniche parole che riusciva a pronunciare: «È stato il papà». È il dramma del bimbo di 5 anni che mercoledì pomeriggio, a Seregno, ha assistito all’omicidio di sua madre Fjoralba Nonaj, 35 anni, ripetutamente accoltellata in macchina dal marito, Bouchaib Frihi, marocchino trentaquattrenne. Il piccolo è stato assistito dai medici del pronto soccorso di Desio dove è stato trasportato in stato di choc, e dai carabinieri, ai quali continuava a ripetere «l’ho visto», senza sapere che per la mamma non c’erano più speranze. (Federico Berni, Corriere della Sera)

L’autopsia, disposta sul corpo della donna, chiarirà l’esatto numero dei fendenti inferti dall’uomo con un coltello da cucina, trovato e sequestrato dai carabinieri di Seregno, dove l’uomo si è costituito subito dopo l’aggressione mortale. Il figlio della coppia – alla base del gesto presumibilmente la decisione di lei di separarsi -, accompagnato in ospedale sotto shock, sarà ora preso in carico dai servizi sociali che si occuperanno del suo affidamento.