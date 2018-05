MONZA – Una donna di 34 anni [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,-Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play], albanese, è stata accoltellata e uccisa all’interno di un’auto a Seregno (Monza) questo pomeriggio, mercoledì 30 maggio. La donna è stata accoltellata in auto davanti al figlio di cinque anni.

Ad ucciderla è stato il marito, 35 anni marocchino, il quale si è presentato dai carabinieri di Seregno dicendo di aver appena accoltellato la moglie. La donna è stata trasportata in condizioni disperate all’ospedale San Gerardo di Monza. Ma è morta poco dopo. L’episodio è avvenuto in via Romagosi.

A quanto si è appreso i due coniugi da circa due mesi non vivevano più insieme.