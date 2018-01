MONZA – Trovato il cadavere di una ragazza a Seregno. La macabra scoperta è avvenuta giovedì mattina, in una zona boschiva. A notare il corpo ormai senza vita della giovane sono stati due passanti che, intorno alle 10, stavano portando a spasso il loro cane.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 con un’ambulanza e un’auto medica insieme ai carabinieri della compagnia di Seregno. Purtroppo per la ragazza non c’era ormai più nulla da fare: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Stando ai primi accertamenti sembra che la morte della ragazza risalga almeno alla notte precedente: sugli abiti si era formato un sottile strato di gelo. La vittima, italiana e residente a Seregno, aveva 27 anni ed era disoccupata. Si attendono ora i risultati dell’autopsia per stabilire le esatte cause del decesso.

Sul suo volto c’era una piccola ferita, probabilmente dovuta alla caduta. Gli investigatori sembrano propendere per l’ipotesi di un’overdose o un malore improvviso.