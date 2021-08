Serena Fasan trovata morta in casa a Castelfranco Veneto. Lo zio suicida il giorno dopo

Giallo nel giallo a Castelfranco Veneto dove Serena Fasan, farmacista di 35 anni, è stata trovata morta in casa dal compagno. Il figlioletto di 2 anni appena, dormiva nella stanza accanto.

Il giorno dopo un altro dramma ha sconvolto la stessa famiglia: lo zio della giovane, Simone Fasan, si è tolto la vita gettandosi da un ponte.

Serena Fasan, farmacista morta in casa a Castelfranco

La prima tragedia si è consumata nella giornata di mercoledì 25 agosto: erano le 18.30 circa quando Matteo Piva, proprietario di un noto pub della zona, è rientrato a casa poiché allertato dal suocero che non riusciva più a raggiungere la figlia al telefono.

Serena era riversa a terra nel corridoio dell’appartamento al piano terra di via Ponchini 17. Accanto a lei il cellulare, segno che forse ha provato a cercare aiuto.

Inutile l’arrivo dei soccorsi del 118: i sanitari giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna.

Alle finestre le forze dell’ordine non avrebbero trovato alcun segno di effrazione, né sarebbero stati notati segni di violenza sul corpo. Solo l’autopsia potrà far luce sulle esatte cause del decesso.

Serena Fasan, il suicidio dello zio

Nell’arco di 24 ore un’altro dramma: Simone Fasan, lo zio di Serena, si è tolto la vita lanciandosi da un ponte sul torrente Astego.

E’ successo nella notte a Pieve del Grappa, in zona Crespano: i familiari avevano chiamato i carabinieri poiché non riuscivano a mettersi in contatto con lui.

L’uomo forse non ha retto al dolore per la scomparsa della giovane nipote. La sua auto è stata ritrovata vicino al ponte, lungo via San Pancrazio. Il corpo senza vita è stato ritrovato poco dopo.