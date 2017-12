ROMA – “Mia figlia Serena Mollicone, morta per l’accusa al figlio del maresciallo”. Queste le parole di Guglielmo, padre della 18enne uccisa nel 2001 ad Arce (Frosinone). “Non mi fermo finché non avrò giustizia”. Venerdì riavrà la salma dopo 21 mesi di esami che hanno riaperto l’inchiesta. Serena ancora oggi è la vittima di un delitto senza colpevoli. La verità sembra però a un passo e la ragazza, secondo l’accusa, sarebbe stata uccisa dal comandante dei carabinieri di Arce, in concorso col figlio, la moglie e un brigadiere e il favoreggiamento di un altro che non disse nulla.

Intervistato da Fulvio Fiano per Il Corriere della Sera, il padre di Serena Mollicone racconta che “dopo il delitto ci furono delle mosse da scacchisti per depistare. Il compare del brigadiere Santino Tuzi (suicida nel 2008 dopo aver testimoniato la presenza di Serena in caserma) disse di aver saputo da lui che il comandante, la notte della veglia funebre, entrò in casa mia per lasciare il telefonino di Serena. La sua testimonianza è sparita“.