ROMA – Sergio Bennici, comandante della stazione dei carabinieri del Divino Amore, è morto a seguito di un tragico incidente avvenuto all’interno dell’armeria. Secondo una prima ricostruzione, Bennici stava riponendo l’arma, operazione che richiede diverse delicate procedure, quindi sarebbe partito un colpo che lo ha ferito a morte.

I militari pensano ad un incidente, ma ci sarà una indagine interna per ricostruire l’esatta dinamica. Al momento non è esclusa nessuna pista. In questi giorni Sergio Bennici sarebbe andato in ferie.