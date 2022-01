Sergio Mattarella, parla il barbiere: “Non vedo l’ora che torni qui da presidente. E’ la soluzione migliore”

“E’ un po’ di tempo che non viene, ma non vedo l’ora che torni da presidente”. Ad aspettare con ansia il ritorno al Quirinale di Sergio Mattarella, ormai praticamente certo, c’è anche Domenico Lo Torto, famoso barbiere di Roma che opera in zona Monti e che ha tagliato i capelli a diversi ministri, presidenti della Repubblica e anche a Sergio Mattarella.

Le parole del barbiere di Mattarella

“Sono contento che alla fine abbiano individuato Mattarella per il Colle – dice il barbiere all’agenzia Ansa -. I partiti politici hanno aspettato anche troppo. Ma io sin dall’inizio pensavo che sarebbe stata la soluzione migliore perché lui fa le cose per bene al Quirinale. E’ positivo anche che Draghi porti a termine il suo mandato a Palazzo Chigi perché anche lui sta facendo bene da presidente del Consiglio”.

Il barbiere e quella citazione nel discorso di Mattarella

Il barbiere di Mattarella passò alla storia in un ormai famosissimo fuorionda che divenne molto popolare durante uno dei periodi più bui della pandemia. Era il 2020 quando il suo portavoce Giovanni Grasso lo invitò ad “aggiustare” un ciuffo ribelle durante un discorso alla nazione. “Eh, Giovanni, non vado dal barbiere neanche io” il fuorionda del presidente della Repubblica. Fuorionda che l’avvicinò ancora di più agli italiani.