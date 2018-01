ROMA – Sono ormai giorni che i suoi parenti non si danno pace. Sergio Picotti, 80 anni il 13 gennaio, è uscito di casa il 28 dicembre mattina, intorno alle 8, e da allora si sono perse le sue tracce. L’uomo è scomparso in zona Selva Candida a Roma, dove abitualmente prende la linea di autobus 904 per fare una passeggiata.

“Siamo molto preoccupati – è l’appello dei parenti – anche perché soffre di Alzheimer. Se qualcuno avesse notizie, chiami immediatamente il 112″. Al momento della scomparsa, Sergio indossava dei pantaloni grigio scuro, una camicia a quadri con righe azzurre, un giaccone in pelle marrone scuro, un cappello blu, una sciarpa beige e delle scarpe marrone scuro.