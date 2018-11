ROMA – L’imprenditore Sergio Scarpellini è morto a Roma nella notte tra lunedì e martedì. L’immobiliarista romano, che aveva 81 anni, era da tempo gravemente malato. Accusato di corruzione nell’ambito del processo che lo vedeva imputato insieme all’ex capo del personale del Campidoglio, Raffaele Marra, la sua posizione era stata stralciata a luglio scorso proprio per le sue gravi condizioni di salute.

Scarpellini è diventato un volto famoso alle cronache anche perché, tra le altre cose, aveva affittato o “prestato” le sue proprietà nel centro della Capitale a partiti, politici e a diverse istituzioni, tra le quali il comune di Roma.

“In questa fase da parte di Scarpellini – aveva spiegato il medico legale Carmine Cavallotti in aula durante il processo – non c’è una possibilità di partecipare attivamente al dibattimento”. I periti avevano quindi chiesto altri tre mesi per effettuare una nuova verifica sulle condizioni dell’imputato. Il processo riguarda una somma di 370 mila euro che Marra avrebbe ricevuto nel 2013 da Scarpellini e che venne utilizzata per l’acquisto di un appartamento nella zona di Prati Fiscali.