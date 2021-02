Sergio Schonauer è un famoso ginecologo di Bari morto a 79 anni. Sembrava fosse morto per cause naturali, infatti c’era già stato il funerale. Ma non tutti i parenti erano certi di questa ipotesi. Motivo per cui la salma è stata sequestrata dopo il funerale, avvenuto a Trani.

La procura di Trani ha infatti aperto una inchiesta e bloccato la cremazione della salma. Ne parlano diversi giornali locali, come il Corriere del Mezzogiorno, Repubblica Bari e La Gazzetta del Mezzogiorno.

Sergio Schonauer: la salma trattenuta dalla Procura dopo il funerale

Secondo quanto riferiscono questi quotidiani, la salma è stata trattenuta per ordine della Procura dai carabinieri. I militari sono intervenuti proprio nel giorno dei funerali, sabato scorso.

Sergio Schonauer viveva a Trani con la seconda moglie

Schonauer era un medico molto noto, ed è stato direttore del dipartimento di ginecologia del Policlinico di Bari. Viveva a Trani con la sua seconda moglie. Secondo quanto riferiscono i giornali a presentare l’esposto sarebbe stato uno dei figli, che sospetta che la morte non sia avvenuta per cause naturali.

Sergio Schonauer, ipotesi morte per avvelenamento

Ma se non è morto per cause naturali, per cosa è morto Schonauer? I giornali locali parlano di possibile avvelenamento. Questo almeno sarebbe il sospetto avanzato nella denuncia dei figli. Sembra plausibile che i sospetti si concentrino sulla questione eredità.