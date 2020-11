Alcuni studenti sono rimasti feriti in un incidente tra un autobus di linea sul quale viaggiavano e un camion. L’episodio questa mattina a Seriate.

Cinque ragazzi, di cui quattro studenti, sono rimasti feriti in modo lieve questa mattina, 23 novembre, a Seriate nell’incidente tra l’autobus di linea della Zani Viaggi sul quale si trovavano e un camion. L’episodio è avvenuto alle prime ore del mattino, intorno alle 7:30, in via Cassinone del Comune in provincia di Bergamo.

Camion finisce contro autobus di linea, 5 ragazzi feriti

Da una prima ricostruzione dei fatti, sembra che un camion con un cassone che trasportava una gru, abbia avuto dei problemi con uno dei quattro piedi stabilizzatori (quelli che si piantano per terra per sollevare la gru). Dopo aver urtato prima un’auto betoniera, è poi uscito completamente di sede finendo sulla fiancata destra dell’autobus, distruggendola completamente, e mandando completamente in frantumi tutti i finestrini.

Sul posto sono giunti poco dopo i mezzi del 118 e dei vigili del fuoco, oltre ai carabinieri. I quattro studenti, tutti maschi (tre di 15 anni e uno di 14) e una ragazza di 25 anni, sono stati portati in ambulanza all’ospedale di Seriate in codice verde. I carabinieri di Seriate stanno verificando quanto accaduto tra il camion e l’autobus per determinare le cause dell’incidente. (fonte ANSA)