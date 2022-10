Bollette, serie A: costi impianti illuminazione triplicati. Caro bollette e grandi numeri, cominciano le sorprese. Negative: per dire, quanto costa illuminare uno stadio? La domanda se l’è fatta anche il management dell’Hellas Verona, serie A. La risposta la sapeva già, il conto elettricità è una batosta, raddoppio secco.

“L’anno scorso abbiamo pagato circa 450 mila euro, mentre quest’anno ci approcciamo a pagare circa 900 mila euro”, spiega il Direttore Generale dell’Hellas Verona, Simona Gioè, a L’Arena. Numeri alla mano, se le bollette vengono comparate a quelle della stagione 2020-2021, “L’incremento dei costi è più che triplicato”.

Proposte? Il problema sono le partite notturne. Farne di più di giorno. Strada impervia, perché a quel punto si entrerebbe in conflitto con le esigenze delle tv che per i diritti di sfruttamento pagano fior di milioni. La partita al pomeriggio non conviene a chi ha preparato uno “spezzatino”.

