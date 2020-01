ROMA – Si è accasciata per un malore mentre stava ballando a una festa di compleanno ed è morta. Maria Agnes, 18 anni appena e originaria di Stefano del Sole, si è spenta per cause ancora da determinare a Serino, in provincia di Avellino, il 14 gennaio.

Secondo la ricostruzione, la giovane era in un locale di Serino per festeggiare il 18° compleanno di una sua amica quando all’improvviso è svenuta. Gli amici si sono spaventati e hanno allertato i soccorsi, Sul posto in pochi minuti è arrivata un’ambulanza, ma i soccorritori non sono riusciti a rianimare la giovane.

Il magistrato di turno ha disposto l’autopsia sul corpo, che è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale Moscati di Avellino. I carabinieri hanno interrogato gli amici della giovane per ricostruire quanto accaduto nella serata e capire se il malore sia stato provocato da cause naturali, forse per problemi cardiaci. (Fonte AGI)