SERMONETA (LATINA) – Incidente fortunatamente finito bene a Sermoneta, in provincia di Latina, per un uomo di 59 anni precipitato con il deltaplano in un bosco.

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 3 luglio l’uomo si è lanciato con il deltaplano ma è caduto in una zona impervia e difficile da raggiungere. E’ riuscito a chiamare il 115 e un elicottero Drago 57 è del reparto di volo dei vigili del fuoco di Ciampino ha raggiunto la zona per tentare il salvataggio.

I vigili del fuoco sono riusciti a localizzare il deltaplanista, nonostante la fitta boscaglia, e lo hanno recuperato. L’uomo sta bene ma è stato portato per accertamenti all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Un altro incidente ha coinvolto un deltaplanista, questa volta volta a Venezia, ma ha avuto esito mortale. Un uomo di 54 anni, Enos Gaiga, è precipitato con il suo deltaplano vicino all’aviosuperficie del parco del Livenza.

I soccorsi sono arrivati subito sul posto, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. L’impatto al suolo è stato troppo violento, e Gaiga è morto sul colpo. Secondo le prime informazioni il deltaplanista non avrebbe segnalato guasti in fase di decollo, anche se lo schianto è avvenuto subito dopo. Tra le ipotesi degli investigatori, un malore che avrebbe fatto perdere all’uomo il controllo del velivolo. (Fonti: Fanpage, YouTube)