VIBO VALENTIA – L’obitorio è troppo piccolo e le salme dei defunti finiscono in corridoio. Una situazione che ha scatenato lamentele e proteste da parte dei loro cari nell’ospedale di Serra San Bruno, in provincia di Vibo Valentia, il 18 gennaio. La direzione dell’ospedale si è vista costretta a fare collocare in un corridoio due bare con le salme, suscitando le proteste dei parenti dei defunti.

Nel corridoio in cui sono state collocate le salme, tra l’altro, si è determinato un sovraffollamento per la presenza dei parenti delle persone decedute. Una situazione difficile da gestire per i responsabili dell’ospedale, che già in passato avevano dovuto fare fronte a difficoltà dello stesso tipo. La Direzione sanitaria dell’ospedale ha reso noto, di aver chiesto l’ampliamento della sala mortuaria. Il sito Quotidiano del sud scrive: