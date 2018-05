MODENA – L’impatto è stato frontale e violento sulla Nuova Estense all’alba del 13 maggio e per Tiziano Bedostri, 61 anni e originario di Montecreto, non c’è stato nulla da fare. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] L’uomo è stato portato all’ospedale Maggiore di Bologna dalla località di Serramazzoni, in provincia di Modena, ma è morto poco dopo il ricovero. Ferito gravemente invece il ragazzo di 19 anni alla guida dell’altra vettura.

L’incidente è avvenuto intorno alle 5.40 del mattino quando la Punto guidata dal 19enne ha perso il controllo della strada e si è scontrata frontalmente con la vettura guidata da Bedostri, istruttore di equitazione e guida di turismo equestre celebre in tutto l’Appennino.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno liberato dall’abitacolo sia la vittima che il giovane conducente dell’altra vettura. Bedostri è stato soccorso e trasferito in elicottero all’ospedale Maggiore di Bologna, dove è morto poche ore dopo. Il ragazzo di 19 anni invece è stato portato all’ospedale di Baggiovara, ma non è in pericolo di vita.