Sesto Fiorentino, bimbo di 3 anni caduto dal balcone: è grave. Era solo in casa

Resta grave, ma stabile, il bimbo di tre anni precipitato ieri, martedì 16 novembre, dal balcone di casa. Tutto è avvenuto al terzo piano di un condominio a Sesto Fiorentino (Firenze).

Il piccolo ora si trova ricoverato nella rianimazione dell’ospedale pediatrico Meyer, sedato e intubato.

La prima ricostruzione

Il bambino, secondo le prime ricostruzioni, era solo in casa. Sembra infatti che la mamma, come scrivono i giornali locali, fosse uscita di casa per andare a prendere l’altro figlio di 10 anni.

A prestare i primi soccorsi un poliziotto fuori servizio

“A prestare i primi soccorsi al bimbo – racconta la Nazione – è stato un poliziotto libero dal servizio, in forze al commissariato di Sesto Fiorentino. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il piccolo sarebbe caduto accidentalmente dal terrazzo, posto al terzo piano di un condominio, quando la madre non era in casa, perché si era assentata per alcuni minuti per andare a prendere il figlio maggiore, alla fermata del bus. La posizione della donna è al momento al vaglio degli investigatori. A trovare il bimbo a terra nel cortile condominiale è stata proprio la donna, mentre rientrava in casa”.

Ora non resta che aspettare le prossime ore per saperne di più sulla vicenda e, soprattutto, per saperne di più sulle condizioni del piccolo.