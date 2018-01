SESTO FIORENTINO – Investe un passante, lo uccide, poi scappa. Ma i carabinieri lo raggiungono e lo arrestano per omicidio stradale. E’ successo stamani a Sesto Fiorentino (Firenze). In manette un marocchino di 33 anni, che tra l’altro aveva provocato un altro incidente solo pochi minuti prima.

Secondo prime informazioni, avrebbe investito una persona che stava camminando nell’abitato, in via Togliatti, causandone la morte. Il nordafricano non si sarebbe fermato a prestare soccorso ed è andato via. I carabinieri lo hanno comunque rintracciato e arrestato.

Aggiunge La Nazione: