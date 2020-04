MILANO – Un’ambulanza è stata investita da un’auto a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. L’incidente è avvenuto questa mattina, 8 aprile, in via Giovanna d’Arco, intorno alle 7. Il mezzo di soccorso trasportava due pazienti in dialisi, quando l’auto l’ha tamponato e poi si è ribaltata.

Cinque le persone coinvolte, che però – in base a quanto riportato dall’Areu – hanno riportato solo contusioni. Sul posto i vigili urbani della città.

Un incidente simile era accaduto il 16 marzo a Milano, tra viale Eginardo e via Silva, a due passi da dove è allestito il nuovo ospedale per fronteggiare l’emergenza coronavirus.

In quell’occasione, il mezzo di soccorso della Croce Rossa viaggiava in emergenza. La conducente di un’auto non sarebbe riuscita a evitare l’impatto e a quel punto l’ambulanza si è ribaltata. (fonte AGI)