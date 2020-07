Sesto San Giovanni, investe ciclista e fugge. Inseguito, viene bloccato da un motociclista

Investe un ciclista, fugge ma poi viene inseguito e bloccato da un centauro.

Tutto è avvenuto nella notte tra sabato e domenica 12 luglio a Sesto San Giovanni, nel milanese.

Un uomo, al volante di un furgoncino, in qualche modo ha agganciato e trascinato per qualche metro sull’asfalto un ciclista.

La dinamica al momento non è ancora chiara.

Una volta accortosi dell’incidente, invece di fermarsi e di prestare soccorso, l’uomo alla guida del furgoncino ha accelerato per fuggire.

Un centauro su una moto, testimone di quel che era accaduto, ha inseguito il pirata della strada e lo ha bloccato per consegnarlo ai carabinieri.

La vittima dell’incidente è ricoverato in ospedale in gravi condizioni ma non in pericolo di morte.

Sesto San Giovanni, le prime ricostruzioni

Tutto è avvenuto nella notte tra sabato e domenica.

Secondo una prima ricostruzione attorno alle 2.30, un uomo di 36 anni, originario del Bangladesh, è stato investito dal furgone in viale Fulvio Testi all’incrocio con via Carducci.

Il conducente, 35 anni e pregiudicato, che ha trascinato la vittima e bici per alcuni metri, ha tentato di scappare. Inseguito da un uomo un moto è stato poi fermato e denunciato dai militari.

Ora si è in attesa degli esiti degli esami alcolemici e tossicologici. (Fonte: Ansa).