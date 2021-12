Due donne, madre e figlia, rispettivamente di 71 e 48 anni, sono state trovate senza vita nel loro appartamento di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, dove vivevano in pratica autorecluse.

Sesto San Giovanni, madre e figlia trovate morte in casa

La drammatica scoperta è stata fatta ieri dai Carabinieri in seguito alla segnalazione di alcuni conoscenti che avevano tentato di chiamare al telefono le due donne per gli auguri di Natale senza riuscire a contattarle.

Non riuscendo a entrare dalla porta d’ingresso, i vigili del fuoco hanno utilizzato una autoscala per salire fino al terzo piano della palazzina di via Tonale per introdursi nell’alloggio.

La 71enne, da quanto si è saputo, aveva problemi di salute, in particolare camminava a fatica. Sulla vicenda sta indagando la Procura di Monza, che ha disposto l’autopsia per accertare le cause della morte.

Tra le prime ipotesi, quella di un suicidio della più giovane seguito alla morte, per cause naturali, della madre anziana. Le due vivevano in a specie di simbiosi.