MILANO – Annuncia il suicidio su Facebook. E viene salvata dalla polizia. A lanciare la richiesta di aiuto sui social sulla pagina degli abitanti di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, è stata una donna di 54 anni malata di depressione, che da poco ha subito un lutto.

Due giorni fa, lunedì 6 maggio, la donna ha scritto un messaggio in cui comunicava di volersi togliere la vita. Quelle parole, però, sono state lette fra gli altri anche da un poliziotto del commissariato locale, che è così intervenuto, salvando la donna mentre questa tentava di lanciarsi dalla finestra.

Grazie alla sezione anticrimine l’agente è infatti riuscito a rintracciare in pochi minuti la donna e sul posto, sotto casa sua, sono state inviate due volanti. La donna era già in piedi sul davanzale del balcone al secondo piano e pronunciava frasi sconnesse in preda a una crisi di pianto.

Mentre un poliziotto è rimasto giù nel tentativo di stabilire un contatto e tranquillizzarla, due colleghi sono saliti all’appartamento e, dopo una lunga trattativa, sono riusciti a convincerla ad aprire la porta. (Fonte: Ansa)