GENOVA – Un operaio che stava lavorando in uno stabilimento Fincantieri a Sestri Ponente è caduto per 10 metri da una impalcatura nel bacino di carenaggio ed è morto sul colpo. Salvatore Lombardo, 43 anni, era originario della Calabria e abitava con la moglie e i figli nel quartiere Marassi a Genova. L'azienda ha espresso profondo cordoglio per la morte sul lavoro.

Lombardo stava compiendo lavori di saldatura ed era dipendente di una ditta appaltatrice. L’uomo era al lavoro al ponte 11 ed è precipitato in quello che sarà il vano ascensore della nave in costruzione. La rappresentanza sindacale di Fincantieri di Sestri Ponente ha indetto per il 14 giugno uno sciopero di otto ore con blocco delle portinerie per chiedere più sicurezza sul lavoro.

La vittima era dipendente della Carpenteria Ottaviani titolare di lavori in sub appalto sulla nave da crociera in costruzione. L’operaio avrebbe perso l’equilibrio da una tavola. All’incidente potrebbero avere assistito due fratelli anch’essi dipendenti della stessa ditta e in servizio sulla stessa nave. L’azienda in una nota ha espresso cordoglio per la morte dell’operaio: