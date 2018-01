TORINO – Una slavina si è abbattuta su un condominio di Sestriere (Torino) nella serata di lunedì 9 gennaio. La neve ha sfondato porte e finestre del primo piano del complesso Bellenuove, in via Terzo Reggimento Alpini, entrando negli appartamenti.

I carabinieri hanno evacuato sette famiglie. Nessuno, informa il Comando provinciale dell’Arma, è rimasto ferito. L’edificio si trova a poca distanza dalla provinciale 23 della Val Chisone chiusa al traffico fino a martedì mattina per il rischio slavine.

Le persone evacuate dai carabinieri sono in tutto 24; altre cinque al momento della valanga si erano già allontanate in modo autonomo. Il condominio, informa il Comando provinciale dell’Arma, ha subito danni ingenti al piano terra e al primo piano, quelli invasi dalla neve. Un Centro di Coordinamento dei Soccorsi (Ccs) è stato riunito in prefettura, a Torino, dal prefetto vicario Paola Spena.

Sestriere in queste ore è di fatto isolata. Oltre alla provinciale 23 della Valle Chisone, che collega la nota località turistica a Pinerolo, da domenica sera è chiusa al traffico anche la strada che la collega con Cesena.

In Valle d’Aosta la situazione più delicata è a Breuil/Cervinia, dove è stata di nuovo disposta la chiusura della strada regionale per il pericolo valanghe: sono circa 5.000 i turisti e i residenti rimasti isolati fino alla revoca del provvedimento. Isolata da una valanga anche Cogne, che è stata chiusa per un’altra valanga la strada regionale della Valle di Gressoney.

Secondo le previsioni della Società meteorologica italiana, la perturbazione dovrebbe esaurirsi nelle prossime ore, con una circolazione d’aria più fredda e stabile. L’anticiclone, tuttavia, dovrebbe resistere per poco tempo, lasciando nuovamente il passo alle perturbazioni atlantiche: da metà mese le nevicate dovrebbero abbassarsi a quote collinari, con qualche episodio di neve a bassa quota non escluso.