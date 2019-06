ROMA – Una tragedia casalinga in Sardegna: Mauro Orrù è scivolato dal balcone, forse mentre fumava una sigaretta. Nonostante sia stato subit soccorso e trasportato in ospedale, è morto qualche ora dopo. La vittima aveva 39 anni ed è deceduto nella tarda serata di mercoledì 19 giugno in ospedale dopo una caduta da alcuni metri. L’episodio è avvenuto a Sestu, nell’hinterland di Cagliari.

Racconta l’Ansa che l’uomo sarebbe uscito nel balcone di casa a fumare una sigaretta, ma ha perso l’equilibrio, cadendo nel vuoto. Immediata la richiesta di soccorsi e l’arrivo sul posto dell’ambulanza del 118 e dei carabinieri. Quando i medici sono arrivati a Sestu, il 39enne era cosciente. Purtroppo il suo quadro clinico è peggiorato in ospedale ed è morto alcune ore dopo. I carabinieri hanno avviato le indagini. Escluso il gesto volontario, si ipotizza un incidente.