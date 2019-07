MILANO – Un incendio di grandi proporzioni sta interessando, dalle prime luci dell’alba di oggi, 9 luglio, un grosso deposito di rifiuti speciali a Settimo Milanese, alle porte di Milano. Sul posto, chiamati dai cittadini che si sono svegliati vedendo un’alta colonna di fumo, decine di Vigili del fuoco, 118, polizia e carabinieri. Il fumo, nero e denso, è visibile dalla Tangenziale Ovest e da tutte le strade nella zona Ovest del capoluogo lombardo.

Le fiamme si sono sviluppate prima dell’alba, probabilmente a notte fonda, ma sono state notate dai primi cittadini alle 5. Ad essere interessati sono stati i capannoni della ditta Effec2 srl, che si trova in via Albert Sabin 28, nell’ampia zona industriale di Settimo, centro sviluppatosi proprio intorno a numerosi impianti industriali al limitare dei confini ad Ovest di Milano.

L’edificio interessato, di circa 800 metri quadrati, ha una forma ad ‘L’ e in un’ala si trovano stoccati rifiuti pericolosi che non sarebbero stati intaccati dall’incendio. Nel devastante incendio di rifiuti avvenuto in via Chiasserini a Milano nell’ottobre scorso, che creò molto allarme tra la popolazione, ad essere interessati dal fuoco erano stati oltre 2.500 metri quadrati di materiali.

Secondo le prime informazioni sull’incendio, la parte più delicata dei materiali pericolosi e speciali che l’azienda trattava non sarebbe stata intaccata dalle fiamme. Lo hanno riferito fonti dei Vigili del fuoco sul posto. Si tratta di polveri derivate dal “processo di scarti industriali”, che si trovano impacchettate in un’ala dell’edificio non interessato dalle fiamme.

Sul posto per i rilievi del caso si trova l’Arpa, mentre il Nucleo Nbcr dei Vigili del fuoco di Milano, che ha ha fatto i primi estemporanei monitoraggi, non avrebbe rilevato situazioni di grave e immediata emergenza. La Polizia di Stato, presente sul posto, conferma che non ci sarebbe una situazione di particolare gravità. (fonte ANSA)