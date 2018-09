SETTIMO TORINESE – Un bambino è stato isolato dai suoi compagni di scuola a Settimo Torinese perché non è vaccinato. L’istituto ha deciso di fargli svolgere le lezioni in una aula da solo, lontano dagli alunni in regola con le vaccinazioni.

Questo il commento del padre, che ha precisato che il figlio dovrebbe essere vaccinato a breve: “Il bambino, comunque, riceverà il primo vaccino il 21 settembre, quindi l’iter è aperto. Ma non siamo certi che in quella data la situazione potrà risolversi, perché, qualora non avessimo le visite prevaccinali, noi saremo costretti a rimandare. Per puro scrupolo la settimana prima dell’inizio della scuola ho inviato tramite una pec la documentazione necessaria: la circolare della Regione Piemonte e la prenotazione dell’Asl al primo richiamo. Non ottenendo risposta ho quindi richiamato la segreteria per avere conferma dell’avvenuta ricezione, dopo alcune ore riceviamo una nuova telefonata in cui mi annunciano l’esclusione di mio figlio dall’aula, secondo quanto deciso dalla dirigente scolastica. Un’assurdità”.