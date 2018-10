ROMA – Giallo a Sezze (Latina): un uomo è stato trovato in casa senza vita. Il cadavere ha una ferita alla testa e dai primi accertamenti si escluderebbe la morte per cause naturali.

L’allarme è scattato intorno alle 11 di mattina di lunedì 8 ottobre. L’uomo è un cittadino romeno. Sul posto i carabinieri del Nucleo investigativo e della compagnia di Latina.