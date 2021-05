Sezze, tentato omicidio in centro a marzo: lo picchiarono e lo lasciarono agonizzante per strada. Come Willy (Foto d’archivio Ansa)

Sezze, tentato omicidio in centro a marzo. In due picchiarono un ragazzo e lo lasciarono agonizzante per strada. Una storia che ricorda sinistramente quella di Willy Monteiro, il ragazzo ucciso a Colleferro. Proprio a due passi da qui. Nonostante sia passato più di un mese dall’episodio, sono stati arrestati i due presunti responsabili del pestaggio.

Sezze, tentato omicidio in pieno centro: picchiato e lasciato a terra agonizzante

Qualcuno ha picchiato un uomo nel centro di Sezze, in provincia di Latina. L’episodio è accaduto la sera del 30 marzo in una strada a quell’ora affollata. La polizia ha rintracciato i due presunti responsabili e ha eseguito due ordinanze di custodia cautelare per tentato omicidio.

Gli arrestati sono due giovani – un 17enne di Priverno (Latina), accompagnato in un Istituto Penale Minorile ed un 20enne di Sezze (Latina), in carcere. Le indagini dei poliziotti della Squadra Mobile di Latina sono state avviate immediatamente dopo il ricovero in ospedale della vittima, un cittadino romeno.

Sezze: schiaffi e pugni contro il romeno ubriaco

A quanto accertato dagli investigatori, il minorenne ha colpito la vittima con uno schiaffo al volto ed il maggiorenne, che pratica la boxe a livello amatoriale – gli ha sferrato un violento pugno al mento che lo fatto cadere sull’asfalto, provocandogli la frattura del cranio ed un’emorragia cerebrale.

“Nonostante l’accertata presenza di numerose persone sul posto, in pieno centro cittadino del paese, i poliziotti hanno riscontrato ritrosia e notevole difficoltà nel trovare testimoni diretti dell’accaduto – rende noto la Questura -. Ma le minuziose investigazioni svolte, corroborate da attività di natura tecnica, hanno chiarito la dinamica dei fatti”. Alla base dell’aggressione – per chi indaga – ci sarebbe stata la voglia di sfogarsi, approfittando del fatto che l’uomo fosse poco reattivo perché ubriaco.