Sfera Ebbasta, show privato al Gilda di Fregene. Ragazzini senza mascherina: locale chiuso per 5 giorni (Foto Ansa)

Sfera Ebbasta si è esibito in quello che avrebbe dovuto restare un evento privato allo stabilimento balneare Gilda On The Beach di Fregene. Ma la presenza di gruppi di ragazzini senza mascherina ha portato alla chiusura del locale.

Era mercoledì 15 luglio scorso quando Sfera Ebbasta ha preso parte ad un evento privato al Gilda On The Beach, stabilimento balenare alle porte di Roma. Non un vero e proprio concerto, e quindi nessuna pubblicità.

I ragazzini senza mascherina al Gilda per vedere Sfera Ebbasta

Nonostante questo alcuni ragazzini si sono presentati allo stabilimento, molti senza mascherina, e hanno creato assembramenti sotto al palco per vedere e sentire il rapper. E’ dovuta intervenire la polizia per disperderli.

Gli agenti erano già presenti sul posto in via preventiva, per controllare che nessuno violasse le norme antiCovid-19.

La mano dura del sindaco Montino

Il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, ha infatti dettato direttive molto severe per evitare situazioni pericolose dovute alla movida, dentro e fuori i locali. Chi le viola rischia fino a 25 giorni di chiusura e una multa da 600 euro.

I poliziotti del commissariato di Fiumicino di pattuglia davanti al Gilda On The Beach sono intervenuti e hanno disposto la chiusura dello stabilimento per cinque giorni. (Fonti: Fregene Online, Fanpage)