Sfida social, 15enne tenta il suicidio dal tetto di casa a Roma: “Per rinascere mi butto, lo chiede l’apostolo di Dio”

Un’altra assurda sfida social ha portato una 15enne di Roma sul terrazzo del proprio condominio per lanciarsi nel vuoto. Fortunatamente la madre della ragazza è arrivata in tempo per fermare la tragedia.

Ragazzina tenta il suicidio: “Me lo dice l’Apostolo di Dio”

Una ragazzina di 15 anni ha tentato il suicidio dopo aver ricevuto un messaggio sul suo cellulare da uno sconosciuto. Dopo i fatti di Palermo, un episodio dai medesimi contorni si è verificato nella giornata a Roma, racconta il Messaggero.

Raggiunta dalla madre, la 15enne avrebbe riferito di aver ricevuto un messaggio dall’Apostolo di Dio: “Se sono degna di vivere non mi butto, altrimenti per rinascere devo farlo”. La madre è riuscita a prenderla prima che si potesse lanciare dal cornicione del tetto del palazzo in cui vive.

L’ennesima sfida social

La folle sfida rimanda ad un’altra terribile, che ha portato alla morte di diversi giovani negli ultimi anni, la Blue Whale Challenge. Lo sconosciuto da tempo le dava ordini. Ricattandola. La giovane non può fare a meno di assecondarlo rubando soldi ai genitori, non andando a scuola e alla fine, come prova finale, togliersi la vita. Tutte prove che la 15enne ha registrato sul proprio cellulare che ha consegnato agli inquirenti.

La minorenne è stata accompagnata al Pronto Soccorso del Bambin Gesù: per lei nessuna ferita. Ora starà ad uno psicologo e agli inquirenti ricucire la vicenda.