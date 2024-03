Sgrida un ragazzo che ha gettato a terra un cartone della pizza, ex carabiniere 64enne massacrato di botte

Sgrida un ragazzo che ha gettato a terra un cartone della pizza e un ex carabiniere viene massacrato di botte. Tutto è avvenuto a San Martino di Lupari, in provincia di Padova. La vittima è un ex carabiniere in pensione di 64 anni. L’episodio risale allo scorso 9 marzo. A raccontare la storia è il Gazzettino.

Quella sera tre ragazzi hanno gettato in strada dei cartoni di pizza, proprio davanti l’abitazione dell’ex carabiniere. L’uomo, esasperato, è uscito di casa e ha chiesto a uno dei tre di levare quei cartoni. Da lì è scoppiata la rissa. Il ragazzo, raccontano le cronache, alla fine ha dato un pugno al 64enne che è caduto a terra e ha perso i sensi.”Il pensionato – racconta il Gazzettino – è stato ricoverato in ospedale a Cittadella, dove i medici lo hanno sottoposto a un intervento per ridurre la frattura di tibia e perone . Dimesso dopo tre giorni ha rimediato una prognosi di sessanta giorni”.