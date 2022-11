Shabbar Abbas arrestato in Pakistan. In Italia è accusato per l’omicidio della figlia Saman (foto Ansa)

Il padre di Saman, Shabbar Abbas, sarebbe stato arrestato in Pakistan dalla polizia distrettuale per una frode ad un connazionale di 20 mila dollari, pari a 5 milioni di rupie pakistane. Lo riferisce la redazione del programma di Rete 4, Quarto Grado, in un post sui canali social, citando “fonti di polizia del Punjab”.

Saman è la 18enne pakistana scomparsa – e si presume uccisa – a Novellara di Reggio Emilia, tra il 30 aprile e il 1° maggio 2021 Secondo gli investigatori, la 18enne pachistana sarebbe stata uccisa dai familiari per aver rifiutato un matrimonio combinato in Pakistan.

Le accuse

Nei confronti di Shabbar e della moglie Nazia Shaheen c’è una richiesta di estradizione per l’omicidio della 18enne, scomparsa da Novellara (Reggio Emilia) dalla notte del 30 aprile 2021, il giorno prima del ritorno in Pakistan dei coniugi.

I due sono stati rinviati a giudizio, anche se latitanti, in concorso con altri tre parenti, uno zio e due cugini della ragazza, accusati dalle indagini dei carabinieri e della Procura di Reggio Emilia. Secondo Quarto Grado ora in Pakistan “si procede contro Shabbar Abbas solo per frode, ma la polizia pakistana afferma che se ci saranno passi ufficiali da parte dell’Italia, sarà interrogato e accusato anche per la morte della figlia Saman”.