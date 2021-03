Sheena Lossetto, una ragazzina di 14 anni anni, è morta dopo essere stata travolta da una pattuglia della polizia stradale durante un inseguimento. L’incidente è avvenuto a via di Salone, alla periferia est di Roma. Secondo quanto ha appreso l’ANSA, la ragazza era in auto con altre persone. Nell’impatto c’è un ferito grave, che era in auto con lei. Feriti anche i due poliziotti a bordo della volante.

La 14enne era in auto con i genitori e il fratello, anch’essi feriti nello scontro e trasportati in diversi ospedali in codice rosso. Sul posto per i rilievi dell’incidente sono intervenuti i carabinieri. A quanto ricostruito, su via di Salone in prossimità di una curva la pattuglia della stradale ha perso il controllo e si è scontrata frontalmente con la macchina su cui viaggiava la ragazza con la famiglia.

Articolo aggiornato alle ore 18:04.

L’inseguimento dopo una rapina a Tivoli

Secondo quanto si è appreso, l’inseguimento è scattato dopo la segnalazione di una rapina a Tivoli. L’auto dei malviventi, inseguita dalla stradale, è uscita allo svincolo di via di Salone. Poco dopo c’è stato l’impatto tra la volante della Polizia con la macchina su cui viaggiava la ragazza. L’auto dei rapinatori è stata poi trovata abbandonata sull’autostrada A24.

Presenti per i rilievi scientifici i carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto gli accertamenti e ricostruito la dinamica dell’accaduto. La strada è stata temporaneamente chiusa, per agevolare le operazioni di soccorso delle persone coinvolte nel sinistro e il lavoro dei militari. Sul posto anche le pattuglie della Polizia di Stato.

Ragazza uccisa in scontro con volante Polizia, pm Roma avvia indagine

Avviato un fascicolo di indagine in Procura, a Roma, in relazione all’incidente che ha causato la morte della giovane di 14 anni travolta da un auto della polizia stradale. Il pm di turno ha proceduto all’apertura del procedimento disponendo una serie di accertamenti per ricostruire la dinamica.