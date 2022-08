Shiva Villano aveva 26 anni ed era di Capriate San Gervasio in provincia di Bergamo. Il giovane è morto sabato scorso a Barcellona mentre si trovava in vacanza. Il suo decesso è stata una tragica fatalità: era sul ciglio di una strada a due corsie quando è stato travolto da un tir.

Shiva Villano travolto da un tir a Barcellona

Shiva si era fermato con l’auto presa a noleggio con gli amici a causa di un tamponamento. Si trovava in Spagna per una vacanza con gli amici e il suo decesso è stata una tragica fatalità.

Il fatto è avvenuto sabato scorso intorno alle 17. A causa di un tamponamento di lieve entità si è fermato ed è sceso dalla macchina. Un tir che stava sopraggiungendo non ha fatto in tempo a spostarsi e ha trascinato via il ragazzo dopo aver preso in pieno la portiera dell’auto.

L’autista ha chiamato i soccorsi

L’autista è sceso e ha chiamato i soccorsi. Per Shiva però non c’è stato niente da fare: il 26enne è morto sul colpo.