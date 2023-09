Si addormenta in un campo di mais, una mietitrebbia passa e gli trancia una gamba. La storia è raccontata da La Gazzetta di Mantova. Tutto è avvenuto mercoledì a Castiglione delle Stiviere.

Si addormenta in un campo di mais, una mietitrebbia passa e gli trancia una gamba. Le prime notizie

Protagonista della sfortunata vicenda un trentenne. L’incidente è avvenuto intorno alle 19.30 in un campo di mais di un’azienda agricola che si trova tra via Levadello e via Mazzadonne, vicino alla strada provinciale. Sembrerebbe che il macchinario aveva appena iniziato l’operazione di trebbiatura quando ha colpito il ragazzo.

L’agricoltore, che si trovava a bordo del mezzo, appena ha sentito le urla del ragazzo, racconta la cronaca, ha bloccato l’attività e chiamato i soccorsi. La gamba del trentenne era stata amputata all’altezza del ginocchio.

Il trentenne è stato portato agli Spedali Civili di Brescia dove è ancora ricoverato in gravi condizioni di salute, ma non sembrerebbe essere in pericolo di morte.