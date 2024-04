Si arrampica su un treno merci, la Polizia lo salva facendo fermare il convoglio

Un ragazzo di 22 anni è stato salvato dalla polizia ferroviaria di Reggio Emilia, mentre stava dando in escandescenze dopo essersi arrampicato su un treno merci che poi si era messo in movimento. Tutto è accaduto nel pomeriggio di venerdì: gli agenti della Polfer hanno notato il giovane sopra il vagone del convoglio, nella stazione storica di Reggio. Mentre stavano per intervenire il treno ha iniziato a muoversi. Sono state avviate dunque tutte le procedure per bloccare il treno e disalimentare la linea elettrica dell’alta tensione, evitando che il ragazzo potesse cadere o essere folgorato. Dopo alcune centinaia di metri il treno è dunque stato fermato, con l’uomo che da sdraiato ha iniziato a farneticare con frasi senza senso. Poi ha iniziato a correre sul tetto finche’ gli agenti non sono riusciti a fatica a convincerlo a scendere, dopo un breve inseguimento e diversi minuti di trattative. In stato confusionale, il 22enne e’ poi stato affidato alle cure del 118.