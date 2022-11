Si è ucciso l’uomo che in chat si era finto donna con un ragazzo che poi si era tolto la vita

Trovato morto in casa l’uomo di 64 anni di Forlimpopoli (Forlì-Cesena) finito al centro della vicenda legata al suicidio di Daniele. Daniele era un giovane di 24 anni che un anno fa si era tolto la vita dopo aver appreso di essere stato vittima di uno scherzo durato un anno: quella che credeva essere la sua fidanzata, Irene, conosciuta online, era in realtà l’uomo di 64 anni che ora si è suicidato. Il corpo è stato trovato alle 7 di ieri mattina dalla madre.

La condanna e il servizio de Le Iene

La vicenda era stata denunciata, martedì scorso, da un servizio televisivo della trasmissione Le Iene che aveva raccontato il fatto, raccogliendo la denuncia dei legali dei familiari di Daniele. L’uomo, dopo il suicidio del giovane, era stato indagato dalla Procura, aveva ricevuto un decreto di condanna per sostituzione di persona. Ma l’accusa di morte come conseguenza di altro reato era stata archiviata. I genitori di Daniele, nei giorni scorsi, avevano scritto anche una lettera alla premier Giorgia Meloni. Nel servizio televisivo andato in onda nei giorni scorsi, l’uomo era stato raggiunto nel centro del paese dalla troupe televisiva che gli aveva chiesto i motivi del suo gesto. E’ andato in onda con il volto oscurato, ma in molti lo hanno comunque riconosciuto. Pochi giorni dopo è arrivata la decisione di togliersi la vita.

Le parole del padre del ragazzo

“Dopo la sua morte siamo andati sui social e abbiamo iniziato a scoprire tutto il suo mondo – racconta il papà di Daniele a Repubblica -. C’erano questa Irene, ma anche una certa Claudia, sua amica che fingeva di dargli consigli sulla sua storia d’amore. E anche un certo Brahim, il presunto fratello di Irene”. Dietro tutti questi profili in realtà c’era sempre lo stesso uomo. Lo stesso uomo, che nel servizio delle Iene, andato in onda martedì scorso, si era difeso sostenendo: “Se quel ragazzo aveva problemi di testa non è colpa mia”. E definendo la loro finta relazione “uno scherzo durato un bel po’”.

