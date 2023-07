Grazie ad un selfie, ha fatto arrestare un ladro. L’uomo ha approfittato di un attimo di distrazione di una donna per impossessarsi della sua borsa con all’interno gioielli per un totale di 5mila euro, un iPhone, 150 euro in contanti e i documenti. Peccato per lui però che la vittima del furto, proprio mentre il ladro agiva, era intenta a farsi un selfie con la famiglia. Foto che ha fatto rintracciare ed arrestare il malvivente.

Grazie a selfie fa arrestare ladro che le aveva rubato la borsa

La famiglia, di origine indiana e residente in provincia di Brescia, stava raggiungendo la stazione di Bergamo per prendere l’autobus in direzione aeroporto, dove li aspettava un volo per Palma di Maiorca. Intorno alle 17, la donna ha appoggiato la propria borsa su una panchina, per poi mettersi in posa per una foto ricordo. In quel momento è arrivato il ladro che ha afferrato la borsa e si è allontanato.

La refurtiva

La donna con la sua famiglia si è recata immediatamente dai carabinieri per sporgere denuncia. Poi è tornata in piazzale Marconi, dove un altro componente della famiglia ha riconosciuto il ladro, che continuava ad aggirarsi nella zona. Chiamato il 112, è intervenuta la polizia che ha bloccato l’uomo. Sottoposto a perquisizione, aveva addosso un astuccio rosa con dentro bracciali, orecchini e collane, anche se il denaro, l’iPhone e i documenti erano spariti.

