Si fa video mentre va a 293 km/h sul Gra: 22enne si schianta e muore

Si fa riprendere da un amico mentre sfiora i 300 km/h sul Grande Raccordo Anulare, perde il controllo della macchina e si schianta. Così è morto un 22enne di origine rom residente ad Aprilia. Tutto è avvenuto lunedì. Con lui in macchina c’erano due amici: un ragazzo e una ragazza incinta. I due non sono gravi e in pericolo.

Cosa si vede nel video

Il ragazzo aveva deciso di farsi riprendere da un amico mentre il tachimetro della sua Audi R8 segnava 293 km/h poi però all’improvviso ha perso il controllo dell’auto e ha sbattuto contro il new jersey. Da quel momento il filmato, dopo qualche attimo concitato, si interrompe. Per il 22enne non c’è stato nulla da fare ed è morto poco dopo l’arrivo al Policlinico di Tor Vergata.

Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato e non si esclude che l’auto avesse ingaggiato una gara con un’altra vettura poi fuggita.

